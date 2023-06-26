Элиты и народ увидели слабость и позор Путин, а сам диктатор начнет искать виноватых.

Скоротечный мятеж Евгения Пригожина продлился меньше суток и обошелся почти без крови, но последствия случившегося будут очень длительными и серьезными, как для Владимира Путина лично, так и для российского государства в целом. Об этом пишет CNN.

"Силы вагнеровцев Пригожина, несмотря на все его хвастовство, никогда не могли сравниться с российскими силами безопасности. Марш на Москву состоял из разрозненных конвоев, не имеющих четкой формы и направления, а также недостаточной огневой мощи, чтобы бросить вызов регулярным вооруженным силам", – говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что вопреки заявлениям Пригожина массового перехода армейских подразделений на его сторону не произошло. Хотя сопротивления вагнеровцам тоже особо не оказывали.

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"В некотором смысле было удивительно, что колонны Пригожина зашли так далеко. И все же эта сага была унизительной для российских военных и, по крайней мере, позорной для Кремля", – пишет издание.

Первым позорным для российской армии эпизодом стал бескровный захват Ростова-на-Дону и в особенности штаба Южного военного округа, где у Пригожина состоялся странный разговор с двумя генералами.

"Он отругал их, как приговоренных к заключению подростков, и сказал, что министр обороны Сергей Шойгу сбежал", – напоминает CNN.

Бессистемной и хаотичной была попытка российских властей соорудить оборонительные рубежи на южных окраинах Москвы. Однако гораздо больший удар по российскому режиму нанес тот способ, каким мятеж закончился.

"То, что началось как "предательское" поведение и преступный вызов государству, с которым нужно было безжалостно бороться, закончилось безвкусной сделкой, заключенной при посредничестве соседнего диктатора", – пишет издание.

Поскольку Пригожину был предоставлен путь к отступлению через несколько часов после того, как он открыто сделал ставку на свержение военного истеблишмента, Путин стал выглядеть слабее и даже несколько наивнее, чем прежде, считают авторы публикации.

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов нарочито молчали и никак себя публично не проявляли на протяжении всего кризиса. Авторы публикации считают, что этим они еще сильнее испортили свою и без того весьма запятнанную репутацию.

"Кто-то должен будет взять на себя вину за то, что не подавил мятеж в зародыше. Верно будет поставить на то, что Путин не будет винить себя самого. Внутри Кремля будет много обвинений, поскольку элитные группировки стремятся сохранить свои позиции и подорвать позиции своих соперников", — считает эксперт аналитического центра "Совет по международным отношениям" Томас Грэм.

Авторы публикации отмечают, что события этих выходных разрушили "и без того поблекший лоск путинского всеведения", который еще ранее был подорван просчетами при планировании вторжения в Украину и серьезной недооценкой реакции Запада.

"Это неизбежно отвлечет внимание высшего руководства России от военных действий [в Украине] — и не только в краткосрочной перспективе… Кремлю придется направить больше ресурсов на то, чтобы в будущем не возникало подобной угрозы", — считает Грэхэм.

Также не исключено, что Кремль может использовать мятеж вагнеровцев как повод для дальнейшего укрепления аппарата угнетения той части российского государства, которая работает относительно эффективно.

Военный мятеж Пригожина – последние новости

После внезапного прекращения пригожинского мятежа прошло уже полтора дня, но российское общество все еще не может в полной мере понять, как следует на случившееся реагировать. Хотя заключенная при посредничестве Лукашенко сделка предусматривала полную амнистию для Пригожина, террорист Игорь Гиркин требует повесить "повара" за мятеж и убийство российских солдат.

Бывший полевой командир донецких боевиков в таком мнении не одинок. Депутат Госдумы Андрей Гурулев тоже требует наказать вагнеровцев за убийство российских пилотов, которые пытались остановить продвижение колонны к Москве.

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