Также в Госдуме предложили главарю ЧВК "Вагнера" "застрелиться самостоятельно".

В Госдуме РФ пригрозили "вагнеровцам" и Пригожину ответственностью за сбитую авиацию и ликвидированных солдат Минобороны РФ в ходе мятежа. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, сообщает RTVI.

"100% понесут (ответственность, - УНИАН.). Есть закон Российской Федерации. Погибли наши (российские, - УНИАН.) военнослужащие, погибли от ударов конкретных лиц. Кто давал команду, кто пускал ракету?" - отметил он.

Гурулев пообещал: где бы не находились представители ЧВК "Вагнера", Следком РФ "разберется досконально с этим вопросом" и примет решение.

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Накануне, 25 июня, Гурулев призвал Пригожина покончить с собой. "Только пуля в лоб — единственное спасение и для Пригожина и для Уткина", — так он высказался в программе "Воскресный вечер".

Член комитета Госдумы по обороне заявил, что предателей в военное время нужно уничтожать. Также он предложил главарю ЧВК "Вагнера" "застрелиться самостоятельно".

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что претензий к "вагнеровцам" нет после организованного Пригожиным мятежа.

Сколько техники российской авиации сбили "вагнеровцы"?

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ сообщил,что во время своего мятежа в России "вагнеровцы" превентивно уничтожили семь российских вертолетов и самолет. По его словам, всего наемники уничтожили один самолет, два боевых вертолета и четыре транспортных вертолета. "Транспортные вертолеты Ми-8 - это мощная техника, которая действительно помогает российской армии в войне против Украины", - сказал Игнат.

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