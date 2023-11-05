Зима - единственное время года, когда один из домов в городе не тонет в канализационном содержимом.

Жители одного из районов Астрахани (РФ) тонут в фекалиях из канализационных стоков. Люди с нетерпением ждут морозов и"фекального катка".

Как сообщает "База", зима-единственное время, когда огромное "озеро" из канализации под домом на улице Куликова не воняет. Его окружает водоем из нечистот.

Изо дня в день канализация не справляется с нагрузкой от многоэтажек и фонтанирует на дорогу. Власти иногда приезжают, осушают озеро, но фекалии возвращаются с новой силой.

"Мы мучаемся от протекания канализации. Мы тонем. Проблема не решается, бесконечно приезжает водоканал – специалисты решают проблему, а она за неделю возникает снова. Обращаемся к администрации - решите нашу проблему", - жалуется местная жительница.

Жителям приходится постоянно обходить 30-метровую вонючую лужу. Утешение только одно: зимой она трансформируется в каток и не пахнет.

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