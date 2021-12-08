По словам соседей, трубы житель многоэтажки спилил еще летом. В итоге, когда замерз, чуть не сжег дом.

Житель российского Горняка в Алтайском крае решил согреться и развел в квартире костер.

Пожар случился в ночь на 8 декабря. Мужчина живет в многоэтажке, и соседи жалуются на него уже не в первый раз. Мать одной из жительниц обратилась за помощью к местному депутату.

"Сегодня ночью в Горняке по улице Миронова, 130 произошло возгорание квартиры. Сколько раз жильцы этого дома писали в разные органы и везде получали отказ об изоляции этого гражданина (хозяина квартиры - УНИАН). Интересно, кто понесет ответственность за содеянное и нанесенный ущерб? Гражданин развел костер, чтобы погреться", - говорится в сообщении женщины, которое цитирует alt.kp.ru.

По словам соседей, мужчина уже устраивал "огненные шоу": ранее, чтобы согреться, пытался жечь мусор, так как в квартире нет отопления.

"Он еще летом спилил трубы и сдал в пункт приема. Как с ним только не боролись - и в прокуратуру, и в полицию обращались - результата ноль. В итоге он сам сейчас в больнице, еще и бабушка с нижнего этажа дыма наглоталась. Там не квартира, а кошмар", - рассказала одна из соседок.

Устроенный мужчиной пожар повредил также и имущество других жильцов: копоть от дыма осела на потолке и обоях в их квартире.

"Вот так сосед подпалил нас. Все черное, в дыму - подарок к Новому году сделал. Вообще ужас", - сообщила жительница дома.

Читайте такжеВ России на берег залива выбросило тонны икры: местные удобряют ею огороды (видео)Пожарники говорят, что площадь возгорания в квартире составила 16 квадратных метров, то есть практически целая комната. Однако информацию о розжиге костра журналистам подтвердить не смогли, так как на момент их прибытия квартира уже была охвачена пламенем. Спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе четырех детей, а вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Как сообщал УНИАН, ранее житель Запорожской области случайно выпил бензин - и закурил. 28-летнего мужчину госпитализировали в больницу с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота, верхних конечностей 40%.

А в Одесской области школьнику на уроке оторвало взрывом палец.

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Автор: Катерина Комолова