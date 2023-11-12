Священник заявил, что после этого обряда оккупант избавился от всех грехов.

Российский военный священник покрестил оккупанта и заявил, что теперь тот может "умирать".

Феерическую "оговорку" капеллан сделал во время разговора с российскими пропагандистами. Покрещенный оккупант стоял рядом и весело улыбался.

"Может ли рядовой носить погоны полковника? Может ли невоенный надевать военную форму? Не может. Так же и христианин (может носить крестик только после крещения - УНИАН). За это имя он будет сегодня умирать", - заявил отец Петр.

Другие инциденты со священниками

Напомним, что в российском городе Нижнекамск (Республика Татарстан) священник храма святого праведного Иоанна Кронштадтского - иерей Михаил Зубарев, зарезал свою жену Викторию, а потом расчленил. У пары было двое общих детей.

Не отстают и украинские священники Московского патриархата. В Черновицкой области поп УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего воина призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что это "не наши земли". Кроме того, он заявил, что в Украине воюют США и Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: