Подозреваемого в совершении зверского преступления задержали.

В российском городе Нижнекамск (Республика Татарстан) священник храма святого праведного Иоанна Кронштадтского - иерей Михаил Зубарев, зарезал свою жену Викторию, а потом расчленил. У пары было двое общих детей.

Без матери остались двое несовершеннолетних - 8-летняя девочка и 17-летний мальчик. Мужчина спрятал голову жены в холодильнике, первой останки матери нашла дочь, а потом пришел сын и вызвал силовиков, сообщил Telegram-канал Mash и добавил, что детей забрали в больницу для оказания психологической помощи. На канале говорится, что основная версия такая - Зубарев убил жену из-за ревности.

"Священник…, по нашим данным, скрыл то, что он стоял на учете в психоневрологическом диспансере при переезде из Мурманской области в Татарстан. Сейчас он задержан и находится под следствием", - говорится на канале.

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Руководитель пресс-службы Чистопольской епархии Марина Шмелева рассказала, что Зубарев с 17 октября не проводил службу в храме - это делать ему запретило руководство из-за жалоб, которые поступали от прихожан.

"Причина - халатное отношение к святым дарам и нарушение таинства богослужений. Все публикации с упоминанием иерея Зубарева с сайта Чистопольской епархии удалены", - подчеркивается в сообщении. В Татарстанской митрополии утверждают, что с 11 октября Зубарев "на больничном".

Отмечается, что за семьей Зубаревых до убийства не замечали ничего необычного - священник тихо работал до запрета, а его супруга часто водила в храм детей.

Что известно о Михаиле Зубареве

Священник жил в Мурманской области, а потом переехал в Казань. В 2016 году якобы за "верную работу на благо церкви" получил правом ношения наперсного креста - это одна из знаковых наград в духовенстве. В 2019 году начал руководить отделом по тюремному служению Чистопольской епархии.

Очень интересные криминальные новости - сегодня это стоит знать

В пока еще оккупированном россиянами городе Волноваха (Донецкая область) захватчики расстреляли семью, которая состояла из девяти человека. По сведениям СМИ, злоумышленники убили людей, в том числе маленьких детей ночью, когда они спали.

Журналисты узнали, что в совершении зверского убийства подозревают российских контрактников Станислава Рау и Антона Сопова. Подозреваемые задержаны.

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