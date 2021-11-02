По словам Скабеевой, назначение Яроша на пост советника главнокомандующего ВСУ, "развязывает им руки".

Российские пропагандисты Кремля забили тревогу из-за новой должности экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, которого назначили советником главнокомандующего ВСУ.

Главная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева даже прервала свое ток-шоу "60 минут" и заявила о "срочных и ужасных" событиях в Украине. Именно так она назвала новость о назначении Яроша.

"Срочная новость! Срочная и довольно ужасная. Бывший лидер "Правого сектора" Ярош назначен советником Главнокомандующего ВСУ Залужного. Того самого Залужного, который отдал приказ нанести удар "Байрактарами". То есть Зеленский, который обещал прекратить войну, прямо сейчас готовится к уничтожению мирного населения", - заявила Скабеева.

В РФ возмутились и тем, что вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников может возглавить Министерство обороны нашей страны.

Пропагандистка также отметила, что назначение Яроша и вероятность того, что Резников станет главой Минобороны, "развязывает им руки". Однако кто им "связывал" руки до этого и о чем именно говорит Скабеева - она не уточнила.

Читайте такжеРоссийские школьники требуют признать монголов и бурятов "унтерменшами" (видео)Гость шоу сравнил типаж Яроша и Резникова с типажом "карателей", а саму Украину он назвал "коричневым государством". Скабеева также съязвила о том, что ранее экс-лидер "Правого сектора" обещал "повесить" Зеленского, если тот предаст нашу страну.

"Нет у вас ни Зеленского, ни Украины, ни власти. Вообще ничего нет! И мозгов - это главное", - гневно кричала Скабеева, негодуя из-за новой должности Яроша.

Ранее УНИАН уже сообщал, что пропагандистка Скабеева спрогнозировала, как украинцы будут замерзать зимой без угля из РФ. Она напомнила, что Россия не будет поставлять энергетический уголь и "обнулит прокачку газа".

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Автор: Виолетта Орлова