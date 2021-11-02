Он назначен приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

Бывший лидер "Правого сектора"и экс-народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

О своем назначении Ярош рассказал в соцсети Facebook.

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен Советником Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - отметил он.

Также он опубликовал фото своего нового удостоверения.

Справка УНИАН. Дмитрий Ярош с 2013 по 2015 год был соучредителем и лидером общественного движения (впоследствии также и партии) "Правый Сектор". На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2014 году Дмитрий Ярош баллотировался по 39 одномандатному избирательному округу (Днепропетровская область) и занял первое место. В конце 2015 года заявил о выходе из "Правого сектора". В декабре 2015 года по инициативе Яроша было создано Украинскую добровольческую армию на базе 5-го и 8-го батальонов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

В самом начале агрессии Российской Федерации против Украины был одним из первых, кто собрал добровольческий батальон и стал на защиту Украины. Российская пропаганда всячески пыталась демонизировать его разными историями. Благодаря пропаганде РФ широко известна "визитка Яроша", которую якобы находили на местах пожаров, обстрелов и прочее.

Как ранее сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко подал заявление об увольнении.

Автор: Леся Лещенко