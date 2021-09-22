Тело женщины с огнестрельными ранениями в области головы обнаружили в подъезде.

В Москве 66-летний пенсионер Николай Голубев застрелил невестку сына и вышел из подъезда с ружьем как ни в чем не бывало.

Видео опубликовал Telegram-канал 112.

На записи видно, что мужчина покидает дом на 2-й Владимирской улице с ружьем в руках. По некоторым данным, Голубев бросил ружье "Вепрь-12" в нескольких метрах от дома, где совершил преступление.

Тело женщины с огнестрельными ранениями в области головы обнаружили в подъезде.

Предположительно, бывший свекор убил россиянку из-за бракоразводного процесса с его сыном и разделом имущества.

На допросе он признался, что якобы хотел лишь припугнуть, но не убивать экс-супругу сына. У женщины осталась пятилетняя дочь.

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Напомним, в Петербурге женщине не нравилась потенциальная невестка, поэтому она решила повлиять на выбор своего сына. Однако 25-летний мужчина отказался слушать свою мать, из-за чего она инсценировала его похищение.

Ранним утром в квартиру, где россиянин сожительствует со своей 20-летней девушкой, ворвалась его 49-летняя мать. Женщина была в сопровождении нескольких мужчин, которые связали руки ее сына веревками и увезли в неизвестном направлении.

Нашли мужчину в Подмосковье. Он подтвердил, что его похитили. В машине вместе с ним находились еще трое мужчин и неизвестная женщина. Мать россиянина также задержали, она в этот момент находилась у себя дома.

Автор: Денис Прядко