Российских силовиков привлекут к проверкам "несанкционированных подключений" к водопроводу в Крыму.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, которого назначили «куратором» оккупированного Крыма, объяснил критическую нехватку воды на полуострове тем, что ее «воруют».

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Как сообщает "Крым.Реалии", об этом Хуснуллин сказал в субботу российским журналистам. По его словам, правоохранительные органы при необходимости могут быть привлечены «для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу» в Крыму.

«Ключевая проблема потерь – это кража. Этим тоже надо заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где сегодня люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно», - цитирует Хуснуллина российское агентство ТАСС.

Он считает, что программа по учету и контролю таких потерь появится до 1 декабря и «даст определенные результаты».

Засуха в Крыму: что известно

С момента оккупации Крыма Россией ситуация с водоснабжением полуострова постоянно ухудшалась.

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером.

С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также из-за пересохших скважин воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Сейчас ситуация с водоснабжением в Крыму близка к экологической катастрофе.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

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Автор: Дмитрий Захаров