Детей в камуфляже тренировали местные курсанты.

В Лабинске (Краснодарский край РФ) местные власти устроили "патриотическую игру" для воспитанников детских садов. Дошкольников одели в камуфляжную одежду и посадили в окопы.

"14 команд детских садов Лабинского района. Это сила! А наши ребята допризывного возраста – настоящие воспитатели. Игра понравилась всем без исключения", – рассказали в местном творческом объединении "Новая линия".

На опубликованных фото можно увидеть, как дети в форме с номерами в цветах российского флага разбирают автоматы, борются с картонными танками, преодолевают разнообразные препятствия. На одном из кадров группа детей сидит в импровизированном окопе – яме, по форме напоминающей могильную.

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Военно-патриотическое воспитание детей в РФ

Кремль активно развивает программы, направленные на милитаризацию детей. Но это не просто еще один инструмент вербовки "пушечного мяса" на войну, а элемент подготовки России к многолетней войне, считают эксперты.

В частности, в России вернули программу советских времен по военной подготовке школьников, отмененную еще в 1993 году. В РФ и на оккупированных территориях Украины россияне проводят разнообразные "военно-патриотические мероприятия". К примеру, в Сочи для детей в возрасте 6 лет и старше устраивали "игры" с оружием.

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