Журналисты ни в коем случае не утверждают, что общественного уважения заслуживают лишь писаные красавцы.

Президента страны-агрессора Владимира Путина еще в молодости называли "молью". Получив власть, он стал мстить тем, кто привлекательнее него.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Среди неугодных Путину "красавчиков" журналисты выделили убитого оппозиционера Бориса Немцова, брошенного за решетку Алексея Навального и импозантного Михаила Ходорковского.

"Вместо этого в российское публичное пространство запускаются люди под стать своему господину - Лавров, Киселев и прочие крайне неприятны как внутренне, так и внешне персонажи", - отмечается в сюжете. Возраст российского истеблишмента - далеко за 50.

"Для Путина очень важно иметь власть, абсолютную власть. Когда он видит на горизонте человека, который может его заменить или может взять часть его электората, человека, который может влиять на общественное мнение, конечно, он попытается его убрать. Чтобы не было вокруг него конкурентов", - объясняет психолог Юлия Святенко.

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Но в случае с Путиным некрасиво все как внешне, так и внутренне, отмечают журналисты.

Ранее СМИ сообщали, что Владимира Путина, которому в октябре должно исполниться 70 лет, теперь сопровождает огромная бригада врачей, в том числе хирург-специалист по раку щитовидной железы.

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