Россия отправляет мобилизованных на фронт даже без подготовки.

Российский президент Владимир Путин, объявивший в РФ мобилизацию планирует воевать в Украине силами стариков и офисного планктона.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, мобилизованных никоим образом не экипируют и не готовят к боевым действиям. Россиян сразу отправляют на фронт.

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"Мобилизация по-русски... Мобилизованных не экипируют, не обучают, не готовят, а сразу отправляют в места активных боевых действий. У мобилизованных нет жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать. Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона", - написал Подоляк.

Мобилизация в России: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации российских военнослужащих запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отправить на войну планируют около 300 тыс. человек.

По данным разведки Британии, страна-оккупант может отправить на линию фронта в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой.

27 сентября, в ГУР МОУ сообщили, что в России ужесточаются полицейские меры, направленные на обеспечение объявленной мобилизации.

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