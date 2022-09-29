За первую неделю мобилизации из РФ уехало больше россиян, чем было задействовано для вторжения в Украину в феврале.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки, пишет Минобороны страны в Twitter.
По информации Британии, хотя точные цифры неизвестны, они скорее всего превышают численность всех сил вторжения.
Среди тех, кто пытается покинуть РФ, преобладают более обеспеченные и образованные люди.
"В сочетании с теми резервистами, которых все же мобилизуют - внутреннее экономическое влияние меньшей доступности трудового ресурса и ускорение оттока мозга, скорее всего, будет становиться все более значительным", - добавили в ведомстве
Мобилизация в России: что известно
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих запаса для войны с Украиной.
По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян без подготовки отправляют в подразделения на линии соприкосновения.
28 сентября советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мобилизацию в РФ, отметил, что Путин планирует воевать "силами старых и офисного планктона".
29 сентября в Госдуме РФ заявили, что россиянам, которые состоят на воинском учете нельзя выезжать за пределы страны.