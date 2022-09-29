По данным британской разведки, Россию стараются покинуть более обеспеченные и образованные люди.

За первую неделю мобилизации из РФ уехало больше россиян, чем было задействовано для вторжения в Украину в феврале.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, пишет Минобороны страны в Twitter.

По информации Британии, хотя точные цифры неизвестны, они скорее всего превышают численность всех сил вторжения.

Видео дня

Среди тех, кто пытается покинуть РФ, преобладают более обеспеченные и образованные люди.

"В сочетании с теми резервистами, которых все же мобилизуют - внутреннее экономическое влияние меньшей доступности трудового ресурса и ускорение оттока мозга, скорее всего, будет становиться все более значительным", - добавили в ведомстве

Мобилизация в России: что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих запаса для войны с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян без подготовки отправляют в подразделения на линии соприкосновения.

28 сентября советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мобилизацию в РФ, отметил, что Путин планирует воевать "силами старых и офисного планктона".

29 сентября в Госдуме РФ заявили, что россиянам, которые состоят на воинском учете нельзя выезжать за пределы страны.

Вас также могут заинтересовать новости: