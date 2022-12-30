Призов новых солдат начнется в первой половине января.

Вчера 29 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации. Однако украинская разведка обладает другой информацией. В РФ планируют новую волну призыва, которая начнется уже в первой половине января.

Такой информацией поделился глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью BBC. Он заявил: "При формировании новых подразделений им (оккупантам — УНИАН) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации".

По словам Буданова, у рашистов также наблюдаются проблемы с комплектованием существующих подразделений. Они участвуют в боевых действиях и постоянно несут большие потери. Глава разведки считает, что нет особого значения, когда объявят новую волну мобилизации, ведь рашистам придется пойти на такой шаг. "5 или 9 января — в принципе, это ничего не изменит", — добавил Буданов.

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Глава ГУР МО также сообщил, что окончание призыва в России произошло только на бумаге. Мобилизация "никуда не делась", и людей продолжают забирать на войну.

Напомним, в том же интервью Буданов рассказал, почему боевые действия зашли в тупик. ВСУ по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед, а оккупанты не могут сломить оборону украинских воинов.

Мобилизация в России: последняя информация

Во временно оккупированном Геническе рашисты проводят мобилизацию под видом набора в так называемую "полицию". Таких вот "правоохранителей" постепенно перебрасывают ближе к районам боевых действий.

Военком Тюменской области Алексей Куличков 23 декабря заявил: "Мы говорим не "по ошибке призванные". Граждане были призваны по мобилизации! Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев они происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что "частичная" мобилизация в РФ не принесла результатов. Она лишь увеличила потери в оккупационных войсках.

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