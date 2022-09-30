Вопреки всему 64% респондентов заявили, что действия российских властей за последний месяц у них не вызывали недовольства.

За неделю уровень тревожности среди населения РФ вырос с 35 до 69%. Это произошло на фоне объявления мобилизации.

Как свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), 25 сентября на вопрос о том, какое настроение преобладает среди ваших родных и знакомых, 69% опрошенных ответили — тревожное. Неделей ранее, 18 сентября, точно так же отвечали 35% респондентов.

Количество тех, кто ощущает спокойствие, с 57% упал до 26%. Главными событиями россияне называли частичную мобилизацию (47%), войну против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией" (27%) и псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины (5%).

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Примечательно, что вопреки всему 64% респондентов заявили, что действия российских властей за последний месяц у них не вызывали недовольства или возмущения, а работу российского диктатора Владимира Путина положительно оценивают 75% (на 5% меньше, чем неделей ранее).

Россияне массово бегут из страны на фоне мобилизации

Как писал УНИАН, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации. Как сообщалось, Россия намерена привлечь к кровавой войне против Украины до 1,2 миллионов человек. Повестки получают и те, кто не подходит под критерии мобилизации.

На фоне этого более 200 тысяч человек выехали из России в Грузию, Казахстан и ЕС за последние две недели. Также россияне бегут в Армению и Монголию, но данные о количестве выехавших в эти страны отсутствуют.

Выезд из России в настоящее время официально не запрещен. Но еще на прошлой неделе в выезде начали отказывать тем, кто подпадает под мобилизацию. Также запретили выезд из страны правоохранителей.

Помимо этого, Россия организовала мобилизационные пункты на границе с Грузией и вылавливает подпадающих под мобилизацию в очереди из тех, кто пытался сбежать от нее за границей.

Ожидается, что вскоре РФ официально запретит российским мужчинам, подлежащим мобилизации, выезжать из страны. СМИ сообщали, что полный запрет, вероятно, введут до 30 сентября.

Мнения касательно того, стоит ли впускать бежавших от мобилизации россиян, все еще расходятся. Пока такие страны как Албания, Германия, Испания заявляют о намерении открыть для них границы, другие, как Финляндия, их закрывают.

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