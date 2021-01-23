По всей России уже задержаны 219 человек.

Разгон акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске попал на видео.

Читайте такжеРоссия поднялась на акции в поддержку Навального: уже начались массовые задержания и избиения (онлайн-трансляция)Ролик опубликовал Telegram-канал «Лентач».

"Силовики разгоняли и винтили людей под детские песенки, которые звучали из уличных динамиков", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что во Владивостоке на митинг пришли около трех тысяч человек, а в Якутске люди протестовали даже несмотря на мороз под - 50 градусов.

По информации Telegram-канала Varlamov_news, по всей России задержаны 219 человек. В лидеры по числу задержанных вышел Новосибирск - 54.

Митинги в России в поддержку Навального

23 января в российских городах начались массовые акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

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Автор: Катерина Шварц