Он называл украинцев "оскотинившимися русскими".

В Донецкой области ликвидировали российского пропагандиста, автора канала "Миша на Донбассе" Михаила Лучина.

Об этом сообщают российские пропагандистские и провоенные Telegram-каналы. "Мишка погиб сегодня в 3:00 под Красногоровкой, в результате контратаки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - говорится в одном из сообщений.

В базе "Миротворца" сообщается, что Лучин был военнослужащим армии РФ и оператором БПЛА. "Засветил использование армией окупантов химического оружия, а именно сброс гранаты К-51 с дрона на украинские позиции. Зарабатывает на жизнь продажей дронов, получаемых в Донецке якобы на нужды армии окупантов", - говорится в сообщении.

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Скандал с Лучиным: детали

Напомним, в апреле стало известно о хакерском взломе аккаунта пропагандиста на AliExpress.

Сообщалось, что Лучин собрал 25 тысяч долларов на закупку беспилотных летательных аппаратов для захватчиков и оформил заказ на сайте. Хакеры взломали его аккаунт и заменили в заказе дроны на фаллоимитаторы и страпоны.

В своем Telegram-канале пропагандист писал о планах по захвату Украины, снимал уничтоженные города, а также называл украинцев "оскотинившимися русскими".

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