Пилот с позывным Moonfish отметил, что курс обучения будет примерно 6-8 месяцев.

Пилот Воздушных сил ВСУ, украинский военный с позывным "Мунфиш", который сейчас овладевает истребителем F-16, описал свои первые впечатления от процесса обучения.

По его словам, 6-8 месяцев продлится курс обучения у пилотов. Программу подготовки адаптировали именно под украинских пилотов с учетом их боевого опыта, передает Эспрессо.

"Мунфиш", комментируя различие между МиГ-29 и F-16, заметил, что "сразу бросается в глаза наличие многофункциональных дисплеев и наличие оборудования для работы с бортовым компьютером".

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"Интересные ощущения от ручки управления самолетом. Кабина довольно тесная, но она очень эргономично отработана. Приезжая сюда, мы все прекрасно понимаем, чем отличается работа с прицелом, работа с вооружением, как примерно вводить данные в бортовой компьютер и так далее", - сказал пилот.

Он добавил, что уже вскоре украинские пилоты должны начать первые полеты с инструкторами в кабине истребителя F-16.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

В коалицию по обучению украинских пилотов вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Воздушные силы ВСУ показали, как украинские пилоты учатся управлять истребителями F-16.

Норвегия заявила, что передаст Украине истребители F-16 - она стала третьей страной НАТО, которая сделала это, после Нидерландов и Дании.

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