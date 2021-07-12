Автомобиль остановили после нарушения ПДД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудник посольства США украл стрелочный указатель в России.

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Инцидент произошел на железнодорожной станции в Тверской области.

"Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСпецоперация: в России посреди трассы военные "потеряли" танк (видео)По её словам, в тот же день эту машину остановили за нарушение ПДД.

За рулём находился работник посольства США.

"Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа "Злоумышленник" А.П.Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно", - отметила Захарова.

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Автор: Людмила Жерновская