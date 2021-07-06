Джордж Кент ранее проработал в посольстве США в Киеве две каденции.

Посольство США в Украине может возглавить зампомощника госсекретаря Соединенных штатов Джордж Кент.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Так, 9 июля временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин уедет из Киева в отпуск, а также готовить визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Вместо Кристины Квин в Киев может приехать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент: по словам одних - на время отсутствия Квин, другие же утверждают, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года", - пишет zn.ua.

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Джордж Кент - что известно

Отмечается, что Джордж Кент ранее проработал в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Поэтому он не только хорошо известен в нашей стране, но также очень много знает об Украине.

Как пишет издание, Кент свободно владеет украинским и русским языками, знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинского политической и экономической жизни.

Джордж Кент в свое время активно продвигал с американской стороны создание в Украине антикоррупционных органов. Источники zn.ua предполагают, что если он возглавит даже на короткое время посольство, борьба с коррупцией в Украине получит значительный импульс.

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Автор: Александр Топчий