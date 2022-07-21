В Мелитополе российские войска препятствуют выезду людей из оккупированного города. За пропуск через блокпост они требуют "взятки".
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
По словам Федорова, сейчас около 60 тысяч человек до сих пор проживают в оккупированном РФ Мелитополе.
Мэр отметил, что точные цифры подсчитать сложно, но в городе сложная гуманитарная и ситуация безопасности. Люди массово хотят уехать, но оккупанты почти никого не выпускают.
"Возле Васильевки было более 700 авто мирных жителей, которые хотели эвакуироваться. Однако россияне остановили их", - сообщил мэр.
По словам Федорова, были дни, когда захватчики пропускали 4 машины, были дни, когда 70.
За проезд без очереди через Васильевку оккупанты требуют "взятки". По словам Федорова, это стоит от 100 до 500 долларов. Захватчики тщательно обыскивают людей, воруют вещи и ценности.
Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне боятся сопротивления населения, которое нарастает на юге Украины.
Отметим, стало известно, что в Мелитопольском районе оккупанты выдали людям пенсии, однако в рублях и половина купюр оказалась фальшивой. Россияне попытались обвинить в выдаче фальшивых денег Украину, однако все эти попытки с треском провалились.