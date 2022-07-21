Он отметил, что оккупанты почти не выпускают людей из Мелитополя, намеренно образуя скопления гражданских, чтобы создать из них "живой щит" и помешать контрнаступления ВСУ.

В Мелитополе российские войска препятствуют выезду людей из оккупированного города. За пропуск через блокпост они требуют "взятки".

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По словам Федорова, сейчас около 60 тысяч человек до сих пор проживают в оккупированном РФ Мелитополе.

Мэр отметил, что точные цифры подсчитать сложно, но в городе сложная гуманитарная и ситуация безопасности. Люди массово хотят уехать, но оккупанты почти никого не выпускают.

"Возле Васильевки было более 700 авто мирных жителей, которые хотели эвакуироваться. Однако россияне остановили их", - сообщил мэр.

По словам Федорова, были дни, когда захватчики пропускали 4 машины, были дни, когда 70.

За проезд без очереди через Васильевку оккупанты требуют "взятки". По словам Федорова, это стоит от 100 до 500 долларов. Захватчики тщательно обыскивают людей, воруют вещи и ценности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне боятся сопротивления населения, которое нарастает на юге Украины.

Отметим, стало известно, что в Мелитопольском районе оккупанты выдали людям пенсии, однако в рублях и половина купюр оказалась фальшивой. Россияне попытались обвинить в выдаче фальшивых денег Украину, однако все эти попытки с треском провалились.

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