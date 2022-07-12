Городской голова отмечает, что именно туда оккупанты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров отмечает, что, по информации местных жителей, в Мелитопольском районе горит захваченная оккупантами база воинской части.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты. Именно туда рашисти перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе", - отметил мэр.

Он добавил, что сейчас жители вблизи Мирного услышали около 25 взрывов.

"Со стороны базы оккупантов засвидетельствовали густой черный дым. Надеемся на хорошие новости! Верим в ВСУ", - написал Федоров.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 июля, на Херсонщине в Новой Каховке был уничтожен российский склад с боеприпасами.

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