В Генштабе подчеркнули, что личный состав оккупантов деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков ротации.

Российские захватчики боятся активного сопротивления местного населения, которое нарастает, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 18.00.

"Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, которое нарастает, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

На Северском направлении противник продолжает вести воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также враг совершил минометный обстрел вблизи Атинского Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы не допустить продвижения украинских войск в сторону границы.

"Враг совершил обстрелы позиций наших войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харькова и населенных пунктов Уды, Прудянка, Слатино, Борщевая, Русские Тишки, Печенеги, Чугуев и Лебяжье. Нанес авиационные удары недалеко от Прудянки, Рубежного и Верхнего Салтова",- сказано в сообщении. При этом отмечается, что украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении Бражевки и Дмитровки.

В Генштабе отмечают, что на Кураховском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел, но осуществлял артиллерийские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Тоненькое, Невельское, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Новополь, Гуляйполе, Юрковка, Орехов и Малые Щербаки. Также он нанес авиаудары возле Новоданиловки и Новоандреевки.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления Сил обороны, активно ведут воздушную разведку БПЛА.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Кавказ, Белая Криница, Мураховка, Кобзарцы, Оленевка, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Благодатное, Новая Заря и Таврийское, а авиационные удары - возле Потемкиного и Белой Криницы.

Напомним, за сутки в Украине уничтожили еще 150 российских оккупантов и теперь общее количество ликвидированных противников составляет 38 450 человек.

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