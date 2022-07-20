Россияне попытались обвинить в этом Украину, однако все попытки с треском провалились.

В Мелитопольском районе оккупанты выдали людям пенсии, однако в рублях и половина купюр оказалась фальшивой. Россияне попытались обвинить в выдаче фальшивых денег Украину, однако все эти попытки с треском провалились.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Так, жителям Дунаевки Мелитольского района принесли пенсию, ее выдавали рублями. Однако половина рублей оказалась фальшивками.

"Представители оккупационной власти Мелитополя давно анонсировали появление фальшивых рублей в городе и районе. Правда, подавали это под соусом, якобы фальшивки завозят нацисты. Утку эту рашисты запустили не случайно, чтобы дискредитировать украинскую власть и скрыть внушительную недостачу ими же украденной валюты", - сообщает издание.

Однако на этом инцидент не заканчивается. Мало того, что рашисты выдали украинцам фальшивые рубли, они попытались "приписать" к этому мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Вместе с пенсиями оккупанты выдавали записку, в которой было указано, что настоящие рубли якобы украл Федоров. Такая провокация не сработала. Жители Мелитопольского района сразу же начали задавать массу вопросов. Люди интересуются, если оккупанты знали о фальшивых деньгах, то почему они все-таки решили ее разносить. Также жители региона недоумевают, ведь совсем неясно, зачем вообще оккупанты писали такие странные записки.

"Ответ - очевиден. Впрочем оригинальностью провокации оккупантов не славились никогда, такая чушь сойдет только для многомиллионной аудитории зомби-В в России - там подобное "слопают" на ура", - отметили в издании.

Ранее так называемый "представитель администрации региона", коллаборационист Владимир Рогов давал интервью пропагандистским СМИ и утверждал, что пенсии, которые оккупанты также называют "помощью" в размере 10 тысяч гривень, якобы "потерялись" по дороге из Москвы в Мелитополь. Теперь же понятно, что "потерянные" деньги оккупанты решили "компенсировать" фальшивыми рублями.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне боятся сопротивления населения, которое нарастает на юге Украины.

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