'Роковая ошибка': Медведев зазвенел 'ядеркой' из-за вероятных ударов по РФ оружием НАТО

Он заявил, что для стран Альянса это станет трагическим решением, намекнув на ядерную войну.

Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на новости о том, что западные страны разрешили Украине бить по территории России их оружием.

Реакция Медведева появилась в его Telegram. Традиционно, кремлевский шут начал с угроз. Он заявил, что западные страны, которые якобы одобрили применение своего оружия повышенной дальности на территории России, должны понимать три вещи.

Медведев пригрозил, что Россия уничтожит "всю военную технику и специалистов, которые воюют против нас, будут уничтожаться как на территории Украины, так и на территории других стран, если оттуда наносятся удары по территории России".

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"Россия считает, что дальнобойные средства поражения, применяемые Украиной уже сегодня непосредственно управляются военнослужащими стран НАТО. Это не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия могут стать casus belli (поводом для войны - УНИАН)", - заявил Медведев.

Также опальный российский политик заявил, что НАТО якобы придется определить, как квалифицировать последствия возможных ударов возмездия по технике/объектам/военнослужащим отдельных стран блока в контексте ст. 4 и 5 Вашингтонского договора.

Он добавил, что НАТОвское руководство якобы хочет сделать вид, что речь идет о суверенных решениях отдельных стран Североатлантического альянса по поддержке киевского режима, а правило Договора 1949 года о коллективной самообороне здесь применять пока нет оснований.

"Это опасные и вредные ошибки. Такая "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину - это серьезная эскалация конфликта. Бывшая Украина и ее союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт", - пригрозил Медведев.

Он также намекнул на ошибочность мнения, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против Украины и тем более отдельных стран НАТО.

"Жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. Еще несколько лет назад они утверждали, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идет война. С применением ТЯО также могут просчитаться. Хотя это уже будет фатальная ошибка", - заявил Медведев.

Он добавил, что это "никакое не запугивание и ядерный блеф". По словам Медведева, "военный конфликт с Западом развивается по наихудшему сценарию". "Исключить переход конфликта к его последней стадии сегодня не может никто", - отметил он.

Удары оружием Запада по территории РФ

США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина "не имеет никаких ограничений" на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

Вчера ряд СМИ сообщил, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России с использованием предоставленного США оружия. Сейчас разрешены удары у границ Харьковской области.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступавший вместе с Шольцем во вторник, заявил: "Мы должны позволить [украинцам] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, но не другие гражданские или военные цели".

Другие страны оставляют еще меньше двусмысленности.

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