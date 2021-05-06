На фото видно, как дети в униформе солдат Красной армии опускаются на колени, опираясь головой в пол, чтобы поднять над собой "стелы" с именами погибших.

В российском городе Лихославле (Тверская область) в честь празднования Дня победы 9 мая подготовили детское представление, во время которого школьников заставили изображать надгробные памятники погибших красноармейцев.

Снимок на своей Facebook-странице опубликовал российский блогер Рустем Адагамов.

Представление, по всей видимости, проходило в актовом зале школы. Сцену украсили плакатом к 9 мая. На фото видно, как дети в униформе солдат Красной армии опускаются на колени, опираясь головой в пол, чтобы поднять над собой "стелы" с именами погибших.

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Таким образом они изобразили кладбище, где похоронены красноармейцы, погибшие во Второй мировой войне.

"В Лихославле парад малышковых войск, а здесь малышковое кладбище — дети изображают могилы павших(!). Кто-то должен остановить это безумие. Страна совсем ополоумела", - прокомментировал Адагамов.

В комментариях пользователи гневно комментировали подобное отношение к детям: "Сумасшедшие!", "Маразм крепчал!", "Психопаты", "Дно", "В этом Мухосранске переплюнули всех!!! Художественный руководитель больной на всю голову!!!", "Дурновкусие", "Это просто страшно", "Печальное зрелище".

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Автор: Денис Прядко