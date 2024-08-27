Он предложил россиянам задуматься, за того ли президента они голосовали.

Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал перенос войны на территорию России.

В одном из последних интервью музыкант сказал, что заход украинских войск на российскую территорию развеял миф о "непобедимости русского оружия" и "лучшей армии в мире". По его словам, любые разрушения и смерти всегда ужасны, но он хочет задать россиянам один вопрос:

"А что же вы, жители Курской области, может, не за того президента голосовали в свое время? Или поддерживали так хорошо не того? Это же война, которую начала ваша страна. А в войне бывает ответка. Она прилетает".

Бои в Курской области

Сегодня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Москва уже перебросила на защиту Курской области около 30 тысяч военнослужащих.

По его словам, сейчас украинские силы контролируют 1 тысячу 294 квадратных километра территории региона. За все время наступления в украинский плен попали почти 600 российских солдат.

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