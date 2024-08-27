В РФ взяты в плен уже 594 военнослужащих вооруженных сил государства-агрессора, рассказал главнокомандующий ВСУ.

Продолжается война в Украине, и на сегодня нами взят под контроль 1 тыс. 294 квадратных километра территории Курской области России, 100 населенных пунктов, которые размещены на этой территории.

Об этом во время Форума "Украина 2024. Независимость" в своем онлайн-включении сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, отвечая на вопрос о том, какая сейчас ситуация на Курском направлении, и какие мы там имеем успехи. Он, в частности напомнил, что враг сосредотачивал на этом направлении значительное количество своих войск и планировал проведение наступательной операции на этом направлении.

Так, с целью создания зоны безопасности, прекращения обстрелов с территории России, защиты гражданских объектов Сумской области, а также опережения противника группировка Сил обороны 6 августа начала проведение наступательной операции на Курском направлении.

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"И по состоянию на сегодня мы продолжаем продвигаться вперед, наносить российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике. На сегодня нами взят под контроль 1 тысяча 294 квадратных километра территории, 100 населенных пунктов, которые размещены на этой территории", - сказал Сырский.

Кроме того, добавил он, благодаря успешным действиям украинских войск был существенно пополнен обменный фонд. "На сегодня на этом направлении в плен взято 594 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", - рассказал главнокомандующий.

В то же время враг пытается противостоять, стягивает сюда свои войска с других направлений, тем самым ослабляя их. "И пытается создать кольцо обороны вокруг нашей наступательной группировки. И планирует дальнейшие контрнаступательные действия. Но ведь, конечно, наши активные действия мешают этому", - сказал Сырский. По его словам, дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут напрямую зависеть от развития оперативной обстановки.

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Как сообщал УНИАН, Александр Сырский отметил, что Россия перебросила на Курское направление около 30 тысяч своих военнослужащих, эта цифра растет.

В то же время противник пытается не снимать свои части с других направлений. На Покровском направлении он, наоборот, увеличивает свои усилия.

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