Артист выдал гневную речь в соцсетях.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в начале полномасштабного российского вторжения выехал из страны-агрессора в Израиль. Там он живет уже почти два года.

Последнее время он не вспоминает о родине и ничего не пишет в своих соцсетях, однако пропагандисты пытаются его побольнее "уколоть". Макаревич устал это терпеть и решил ответить всем россиянам на упреки и лживые новости о себе.

На своей странице в Facebook он написал, что не планирует возвращаться в Россию, а также ему неинтересно следить за жизнью россиян.

Видео дня

"Вот удивительно: уехал из России почти два года назад. Уже очень давно ничего ни о России, ни о её гражданах не пишу (неинтересно), о возвращении не заикался и не собираюсь, и вообще занят своей жизнью и своими делами. Нет же - дня не проходит, чтобы не летела в мою сторону какая-нибудь какашка - то я голодаю, то опять кого-то оскорбил, то попросился обратно, то вдруг умер. От**битесь уже, в самом деле", - написал Макаревич.

Кроме того, он напомнил поклонникам о своем статусе "иноагента" в России за поддержку Украины.

Напомним, ранее Макаревич осадил российского журналиста за вопросы об Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: