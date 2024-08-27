Дроны сделали атаку возможной, сначала показав, где штурм будет успешным.

Отряд беспилотников является ключом к российскому вторжению Украины в Курскую область России.

Как пишет The Times, беспилотники сделали атаку возможной, сначала показав, где штурм будет успешным, а теперь помогая изолировать российские войска на земле

В лесу украинские солдаты скопились вокруг экранов с изображениями из России. "Птички" видят все, что делают россияне. Координаторы отметили, что информацию передают команде, которая руководит Himars.

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Для 3000 российских призывников, которые застряли в густом лесу, понтон, переброшенный через реку является последним шансом для пополнения или отступления.

"Сегодня вечером его не будет. Лучший День Независимости!", - сказал украинский военный Ваня.

Когда украинские войска начали вторжение в Курскую область России, захватив сотни квадратных км российской территории, это стало возможным благодаря беспилотникам, подобным модели Phantom британского производства, которые передали важные разведывательные данные и указывали, где и когда удастся наземный штурм.

Рои беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков заглушили радиоэлектронную защиту России, позволив украинской бронетехнике прорваться и занять анклав, который может стать разменной монетой для Украины в будущих территориальных переговорах.

"Птички" теперь помогают изолировать отчаянные российские силы на земле, заставляя их сдаться. Президент Владимир Зеленский называет это "пополнением обменного фонда".

Сотни российских военнослужащих, большинство из которых юноши срочной службы без всякого опыта боевых действий, были взяты в плен после того, как украинские войска перешли границу 6 августа. В первые дни наступления под Курском Украина хвасталась, что собирала не менее 150 пленных в день, большинство из которых сдались без боя.

Плен призывников стал серьезной проблемой для Владимира Путина, поскольку обеспокоенные матери, мощная политическая сила в предыдущих конфликтах, отчаянно лоббируют освобождение своих сыновей.

В субботу, в День Независимости Украины, 115 военных вернулись из плена во время первого за много месяцев обмена пленными. На кадрах видно, как озадаченных подростков с бритыми головами выгружают из автобусов для обмена через российскую границу.

За последние десять дней команда беспилотников руководила операцией Himars по уничтожению всех трех постоянных мостов через реку Сейм, оставив еще около 3000 российских военных, преимущественно молодых призывников, в ловушке. Каждый вечер российские военные инженеры на севере перебрасывают через реку временные понтоны; каждое утро беспилотники находят, в бой вступит Himars.

"Эти призывники имеют серьезную ценность. Их матери плачут по ним, Путин очень хочет их вернуть. Ходят разговоры, что в следующий раз мы сможем получить трех наших только за одного из их", - говорит военный Ваня.

Команда аэроразведчиков сканирует изображения на экранах, ища скрытое оружие для уничтожения. Дроны в воздухе ищут новую добычу для Himars.

Морально легче уничтожать оружие и инфраструктуру, чем людей, признается 37-летний Яша.

"Мы однозначно предпочитаем поражать вооружение, особенно если оно действительно дорогое. Если вы убиваете людей, они просто находят больше. Они просто продолжают приходить", - говорит военный.

Экран мерцает, а потом на секунду изображение исчезает, сработала российская РЭБ.

"Что с сигналом? Вверх-вниз ходит", - спросил военный Паша. Ваня пожимает плечами: "Похоже, Илон Маск просто хвастается", - иронизирует он.

Для этих людей Маск является и героем, и злодеем. Новатор, который сначала поставил им Starlink, потом, кажется, пожалел об этом, включая и выключая его сигнал для Украины в критические моменты наступления. Сейчас Маск призывает Украину отдать территорию России, чтобы прекратить войну. Захват Курской области еще может стать разменной монетой для Украины против отдачи собственной территории. Удержаться Украине поможет команда дронов.

48-летний Ваня, бывший финансовый директор металлургической компании, готовился к уличным боям в своем родном городе Днепр после вторжения 2022 года, но командир выбрал его для обучения беспилотников.

"Я хотел узнать о дронах, потому что знал, что за ними будущее", - говорит он.

В марте прошлого года вся команда из 14-го отдельного полка отправилась в Польшу на обучение британских операторов беспилотников на симуляторе Phantom. Команда хорошо сжилась с британцами, говорит их командир Родик.

"Они очень похожи на украинцев", - смеется он.

"Птичка" заметила что-то похожее на оружие, спрятанное под деревом. Увеличив масштаб, операторы видят, что это ракетная система "Град", которая не стоит удара из Himars. Его координаты зафиксированы и отправлены для нанесения удара беспилотником со взрывчаткой. Ваня замечает количество систем вооружения, которые они нашли здесь, а также склады оборудования, непропорциональные незначительному присутствию российского персонала. Он подозревает подготовку РФ к будущему повторному вторжению России на границу в Сумской области, используя тот же маршрут, которым шли в феврале 2022 года.

Операторы будут всю ночь следить за тем, как украинский самолет будет уничтожать понтон РФ.

"Каждый раз, когда мы уничтожаем один из них, им нужно еще больше времени, чтобы восстановить его!" - говорит Ваня.

Командир Родик говорит, что российские срочники имеют только один шанс на жизнь - сдаться украинцам. "В конце концов им придется прийти к нам. У них нет выхода", - говорит он.

Операция в Курской области

6 августа украинские силы зашли на российскую территорию, в Курскую область, и стремительно продвинулись вперед. Вскоре стало известно, что они начали наносить удары по мостам через реку Сейм. Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рьопке отметил, после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск.

Ранее украинские войска взорвали все стационарные мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. И хотя физическое окружение российских войск здесь пока не просматривается, Рёпке считает, что эта группировка может оказаться отрезанной от снабжения, когда ВСУ физически подойдут к Сейму.

Сегодня стало известно, что российские войска построили новую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Она понадобилась после украинской атаки на мост в поселке Кариж.

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