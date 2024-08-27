Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч военнослужащих, - Сырский

Курская операция отвлекла значительное количество сил врага.

Россия перебросила на Курское направление около 30 тысяч своих военнослужащих, эта цифра растет.

Об этом во время Форума "Украина 2024. Независимость" в своем онлайн-включении сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский, отвечая на вопрос о последствиях Курской операции для зоны Покровска.

"Одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений. В первую очередь, это касается Покровского, Кураховского направления", - отметил он.

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Главнокомандующий добавил, что враг это понимает, поэтому он продолжает сосредотачивать свои усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части.

"Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество его сил. На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже переброшены на Курское направление. И эта цифра растет. Наряду с этим, противник пытается не снимать части с других направлений. На Покровском направлении он, наоборот, увеличивает свои усилия", - сказал Сырский.

Он добавил, что украинские воины делают все для безопасности гражданского населения. "Ежедневно продолжаются жесткие бои на этом направлении. Это зона нашего особого внимания. Мы также сосредотачиваем на этом направлении основные свои силы и средства", - отметил он и добавил, что все это делается для защиты нашего гражданского населения.

Курское направление - последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 августа украинские силы зашли на российскую территорию, в Курскую область, и стремительно продвинулись вперед.

Издание The Times отмечает, что отряд беспилотников является ключом к вторжению Украины в Курскую область России. Так, беспилотники сделали атаку возможной, сначала показав, где штурм будет успешным, а теперь помогая изолировать российские войска на земле.

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