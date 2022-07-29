Кроме того, как отметили в разведке, роль ЧВК "Вагнера" в Украине существенно отличается от Сирии, где она выполняла лишь особые спецзадания.

На востоке Украины с марта 2022 года российская ЧВК "Вагнера" действует в координации с российскими военными. На наемников была возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения.

Об этом заявили в британской разведке, говорится в сводке Министерство обороны страны в Twitter.

"Это значительное изменение по сравнению с предыдущим использованием группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой крупномасштабной регулярной военной деятельности России", - говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК и РФ.

"Роль ЧВК "Вагнера", вероятно, изменилась, потому что российское военное ведомство испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что сил "Вагнера" будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны", - считают в Минобороны 29 июля.

Ранее в МИ-6 констатировали, что контрнаступление ВС на Херсонщине набирает обороты. Областной центр практически отрезан от других оккупированных территорий.

Справка УНИАН. ЧВК "Вагнера" - российская военная структура, которую комплектуют наемниками, созданная в 2013 году. Принимала участие в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе и во время полномасштабной войны против Украины на стороне РФ, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, в Судане.

Ранее, как писал УНИАН, журналистам удалось установить случаи вербовки людей минимум в 15 колониях. По самым приблизительным оценкам, речь может идти о более чем 200 завербованных осужденных.

По данным источников, Вагнер обещает завербованным "зарплату в 100-200 тысяч рублей, дополнительные выплаты в случае ранения, а также около 5 миллионов рублей родственникам, если завербован заключенный погибнет". Если после полугода на войне человек выживет, ему обещают помилование.

По данным Министерства обороны Великобритании, ПВК Вагнер понесла большие потери на войне, которую Россия развязала против Украины, и снизила требования для тех, кто хочет стать наемником.

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