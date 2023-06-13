Известно о взломах эфира в Краснодарском крае, Курске, Тюмени и Калининграде.

В день России, 12 июня, в ряде регионов по радио прозвучало обращение Легиона "Свобода России".

Днем о хакерской атаке сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван", - говорится в их Telegram-канале.

Администрация отметила, что подобные атаки происходят на радиокомпании в других регионах страны. О взломах радиоэфира также собщали в Курске, Тюмени и Калининграде.

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Фрагмент обращения опубликовал канал "Осторожно новости". Бойцы заявили, что хотят очистить оккупированный Крым от банд военного преступника Путина. Они призвали сохранять спокойствие и оказывать максимальное содействие для борьбы с преступным режимом.

"Военные преступники будут уничтожены, кроме тех раскаявшихся, кто сдастся в плен Легиону "Свобода России", - говорится в обращении.

Взлом российских радиостанций - последние новости

5 июня в российских регионах на радио крутили "экстренное обращение Путина", в котором тот объявлял о всеобщей мобилизации и вторжении Украины.

В марте стало известно о взломе российских телеканалов - россияне снимали сообщение об ударе по территории РФ и призыв пройти в укрытия.

Зимой сообщалось, что в Крыму включили обращение главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в котором тот заявил, что страна вернет все оккупированные территории.

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