Вчера на территорию Украины вернулись пятеро командиров из "Азовстали". Ранее они находились в Турции под личной протекцией Реджепа Тайипа Эрдогана, который в рамках обмена обещал не возвращать защитников Киеву до окончания полномасштабной войны с РФ.

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пояснил, что означает "жест" возвращения пятерых командиров "Азовстали" на территорию Украины со стороны лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отметил российский блогер Марк Фейгин, в обществе "гуляют" три версии произошедшего: Эрдоган пошел на такой шаг, чтобы унизить Путина; это может быть месть Москве за отказ от зерновой сделки или же, как третий вариант - над Путиным просто поиздевались.

В совместном эфире с Фейгиным Арестович указал, что, вероятнее всего, Путин разозлил Эрдогана своим поведение в отношении зерновой сделки, где одним из гарантов выполнения договора согласилась стать Турция.

"Непосредственным поводом является кремлевское "кручение хвостом" по поводу зерновой сделки, которая для Турции крайне важна. Говорят, что они вообще требуют на три года подписать договор, чтобы придерживались зерновой сделки...", - указал Арестович.

У Турции никогда не было сантиментов в отношении России: там понимают - Москва намного больше зависима от Анкары, а Эрдоган, как лидер страны, имеет "большой" опыт общения с Путиным и не боится вести против него жесткую политику, указал бывший советник главы ОП.

"У Эрдогана очень большой опыт обращения с "другом" Владимиром: когда хочешь - открою заливы, когда хочешь - закрою, когда хочешь - собью самолет, когда надо - турецкий спецназ немного подкинет голов, неправильно ведущих себя в Сирии, когда надо - напрямую повоюем, что в Сирии, что в Ливии, и прочее", - указал Арестович.

Он подчеркнул, не случайность, что "азовцы" вернулись 8 июля - в день символических жестов для нас (500 день с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину - УНИАН). Соответствующие договоренности были достигнуты с Турцией заранее, однако для Путина болезненный не этот жест унижения со стороны Эрдогана, а его слова о том, что Украина - достойны кандидат в НАТО.

"Он же (Эрдоган - УНИАН) сказал очень неприятную фразу для Кремля, что Украина целиком достойна быть в НАТО. А вот это вещь крайне болезненная... Эрдоган выше классом на две головы, чем Путин, если не на три - всякой российский братии это понятно. Это очень важное заявление, до сих пор было не ясно отношение Турции перед саммитом о вступлении Украины в НАТО - теперь оно заявлено", - заявил Арестович.

В Украине вернулись пятеро командиров из "Азовстали"

В субботу, 8 июля, в Украину вернулись пятеро командиров легендарного завода "Азовсталь", который стал одним из последних форпостов обороны Мариуполя.

Речь идет о Денисе "Редисе" Прокопенко, Святославе "Калине" Паламаре, Олеге Хоменко, Сергее "Волыни" Волынском и Денисе Шлеге, которые с момента обмена с РФ (21 сентября 2022 года) находились на территории Турции под протекцией Эрдогана. Кремль рассчитывал, что защитники "Азовстали" не попадут в Украину до завершения полномасштабной войны, однако 8 июля стало известно об их возвращении.

Вечером они появились в центре Львова вместе с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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