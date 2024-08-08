Они рассказали, что поддерживают войну против Украины.

Жители Суджанского района Курской области записали видеообращение к Путину. Они просят, чтобы он помог им "вернуть их земли".

"6 августа на нашу землю зашли иностранные войска с НАТОвской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин, многие - без документов", - рассказывает одна из беженок.

Женщина говорит, что они поддержали войну против Украины и помогали российской оккупационной армии с первых дней войны. "И продолжаем помогать", - добавила она.

Другая жительница района жалуется, что местная администрация не организовала эвакуацию, а сейчас многие не могут связаться со своими родственниками.

"Мы остались с детьми, без крова, без денег. Наши родные остались, мы не можем с ними созвониться, связи нет. Мы уехали в чем могли. Наши дети не могут ночью спать. Пожалуйста, помогите вернуть наши земли", - сказала она.

Другой мужчина заявил, что поселок Малая Локня якобы на 90% находится под контролем Вооруженных сил Украины. "Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите свои руководителем, ответственным за информацию правдивую, чтобы показывали реальные действия. Потому что это вранье дает возможность гибнуть мирным жителям. Недавно начальник Генерального штаба доложил вам, что ситуация под контролем, но на сегодняшний день в Суджанском районе идут огромные сильные бои", - добавил он.

Реакция Путина на бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, вчера кремлевский правитель экстренно созвал Совет безопасности. Он назвал прорыв границы "украинской провокацией", обвинив страну в неизбирательной стрельбе.

Сегодня он заявил, что бежавший из опасных регионов области россиянам выплатят по 10 тысяч рублей.

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