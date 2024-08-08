В российской железной дороге отметили, что пассажиры могут вернуть свои билеты.

В Курской области для пассажиров временно закрыли вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел из-за боевых действий. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на железную дорогу РФ.

Отмечается, что для обеспечения безопасности движения в Курской области власти проводят дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктируют работников. Также в железной дороге добавили, что за исключением Суджанского и Кореневского районов, все остальные перевозки осуществляются в штатном режиме.

Кроме того, в ведомстве отметили, что пассажиры могут вернуть билеты без дополнительных сборов до и со станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский.

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Ситуация в Курской области - последние новости

Как писал УНИАН, 6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области. 7 августа российские соцсети заявляли, что ВСУ взяли под свой контроль ряд населенных пунктов области и продвигаются дальше вглубь РФ.

В свою очередь издание The Telegraph сообщило, что Украина за 48 часов захватила больше территории, чем за контрнаступление в 2023 году.

"Украинские войска быстро оккупировали 350 квадратных километров территории России и взяли десятки россиян в плен. ... Менее чем за сорок восемь часов Украина захватила больше территории, чем за все злосчастное контрнаступление лета 2023 года", - отметили в материале.

Также сообщалось, что украинские военные нанесли удар по складу вооружения под Курском. На спутниковых снимках можно увидеть поврежденные в результате украинской атаки ангары.

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