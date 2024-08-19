Месть россиянам оказалась на удивление приятной, признаются украинские бойцы.

Для рядовых украинских солдат успешная операция в Курской области стала возможностью насладиться местью россиянам за разрушения в Украине. Об этом пишет The Independent, журналист которого пообщался с бойцами на Курском направлении.

"Это было невероятное ощущение - осознавать, что на этот раз мы захватываем их. И мы смеялись, как сумасшедшие, когда копали окопы на вражеской земле, на русской земле", - сказал солдат с позывным "Ляша".

По словам бойца, его подразделение еще в первый день наступления прошло мимо Суджи и продвинулось минимум на 20 км вглубь российской территории. Там они окопались, а остальные продвигались вперед в трех-четырех направлениях, в том числе в направлении самого Курска.

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Сейчас подразделение "Ляши" находится на 5-дневном отдыхе в Сумской области, чтобы потом снова вернуться на вражескую территорию. Бойцы считают это признаком долговременных планов украинского командования по этой операции.

"Сначала российские солдаты, с которыми мы столкнулись, были удивлены и шокированы, и многие из них охотно сдались. Они не хотели умирать. Были также подразделения чеченских солдат, которые базировались вокруг Суджи, и они были очень напуганы. Они делали ужасные вещи в Украине и боялись, что мы будем пытать и казнить их так, как они поступали с украинскими гражданскими и военными. Некоторые из них были в гражданской одежде, когда мы их захватили, и они бросили много своего оружия и транспортных средств, когда убежали", - рассказывает "Ляша".

Боец с позывным "Афон" признается, что украинцы "возможно, немного издевались над ними", но подчеркивает, что никого не пытали и не били.

"Они нам нужны живые, потому что их поменяют на наших людей, которых держат россияне. Но мы так не ведем себя. Ни один гражданский житель или солдат, который сдался в плен, не подвергся жестокому обращению со стороны никого в нашем подразделении. Дело чести показать миру, что мы не похожи на россиян. Мы цивилизованные, а они варвары", - говорит "Афон".

Гражданские жители захваченных на Курщине сел, по словам "Ляши", относились к украинцам доброжелательно, но уклонялись от комментариев относительно российских военных преступлений в Украине. "Никто из нас не хотел этой войны", - утверждала одна старушка в российском селе.

"Афон", "Ляша" и большинство их товарищей являются опытными солдатами, которые воевали с начала российского вторжения в 2022 году. Их перебросили с востока Украины, где бои были значительно более ожесточенными.

"Пока что бои, которые мы пережили [в Курской области], были менее ожесточенными, чем те, к которым мы привыкли в Украине. Но мы знаем, что это потому, что большинство из тех, с кем мы столкнулись, - это недавно призванные или плохо обученные люди, которые никогда раньше не участвовали в боях", - говорит "Афон" и добавляет, что значительные потери им нанесли планирующие бомбы с российских самолетов и ракеты.

Бойцы считают, что "разъяренный Путин" захочет бросить в Курскую область максимум сил, чтобы отбросить украинские войска.

"Мы не знаем, как все обернется, но мы все считаем, что это лучше, чем застрять в окопах месяцами, подвергаясь ударам мощных российских планирующих бомб, артиллерии, ракет и наблюдая, как наши друзья погибают или получают ранения вокруг нас. По крайней мере сейчас мы в движении. Мы вышли из тупика, и моральный дух очень высокий", - говорят бойцы.

Операция в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, за две недели операции в Курской области ВСУ захватили больше территории, чем захватила Россия с начала года. Бывший заместитель командующего Сил специальных операций Евгений Сасько считает, что в целом Курская операция - это удачный ход. По его словам, не целесообразно было в рамках позиционной войны применять на Покровском направлении те силы, которые были направлены в Курскую область. Он считает, что РФ не выдержит постоянного ползучего наступления.

По данным президента Владимира Зеленского, по состоянию на понедельник под контролем ВСУ находятся уже 92 населенных пункта страны-агрессора и всего более 1250 квадратных километров российской территории.

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