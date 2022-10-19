Читая подсказки с суфлера, генерал сообщил, что обстановка на фронте напряженная.

Российский генерал Сергей Суровикин, которого поставили командующим войной против Украины, дал короткое интервью.

Соответствующее видео распространено российскими СМИ.

В течение всего восьмиминутного видео Суровикин смотрит в сторону. Интервьюера в кадре нет, но голос за кадром задает генералу вопросы. Отвечая на них, Суровикин делает долгие паузы между словами, а его глаза совершают характерные движения – вероятно, он читает ответы на эти вопросы.

Видео дня

Читая подсказки, генерал сообщил, что обстановка на фронте напряженная, особенно на Купянском, Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

Он также повторял утверждения российской пропаганды о том, что украинцы и россияне – один народ, обвинял киевский "преступный режим", оправдывал атаки по инфраструктуре Украины и рассказывал о привлечении резервов.

Сергей Суровини: что известно о российском генерале

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Министерстве обороны назначили командующего армией РФ в Украине.

55-летний Сергей Суровикин принимал участие во второй чеченской войне, вооруженном конфликте в Таджикистане и войне в Сирии.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Сергей Суровикин, которого поставили командующим так называемой "спецоперацией", — это обычный генерал. Ранее он руководил группировкой РФ на юге Украины и не достиг впечатляющих результатов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что любой генерал, которого назначат командовать войсками РФ, станет "генералом поражения".

"Командующий проигранной войной. Ситуацию с поражением уже никто из них не изменит. И они это знают", - отметил он.

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