Каждый российский генерал больше не хочет победить, отметил Коваленко.

Среди российских генералов преобладает упадническое отношение к войне в Украине.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя назначение генерала РФ Сергея Суровикина командующим так называемой "спецоперацией" в Украине.

"Не важно, какого очередного генерала назначат для командования российскими оккупационными войсками, объединенными, переформатированными, частично-мобилизованными и прочими вариантами. Это будет генерал поражения. Командующий проигранной войной. Ситуацию с поражением уже никто из них не изменит. И они это знают", – отметил эксперт. Видео дня

Коваленко уверен, что подобное упадническое отношение в российском командовании возникло уже давно. Для них главное не оказаться тем, при ком будет объявлена капитуляция.

"Каждый генерал, которого ставят на командование округом, корпусом, объединёнными войсками, больше хочет не победить, а как скорее свинтить с этой должности, чтобы на его место поставили другого... который и будет в итоге генералом поражения… И вот как думаете, от всех этих перестановок и перемены мест, что-то там поменяется? Нет", – констатировал эксперт.

Сергей Суровикин: что о нем известно

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала-лейтента Сергея Суровикина командующим "спецоперацией" в Украине. Впервые с начала полномасштабной войны Минобороны РФ создало такую должность.

Генерал Суровикин с 31 октября 2017 года был главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ.

Известно, что он командовал южной группировкой российских войск, которые вторглись в Украину.

Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе, а также Военную академию Генерального штаба ВС РФ.