Главарь ЧВК "Вагнер" перешел допустимые пределы, отметил эксперт.

Гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - это казнь, демонстративная смерть, наказание за мятеж, за вмешательство в государственные дела, считает военный эксперт Юрий Федоров.

По его мнению, смерть Пригожина - сигнал всем, кто находится в окружении Путина, всем, кто решит замыслить военный или силовой переворот.

Пригожин перешел допустимые пределы, отметил эксперт:

"Высшее руководство страны рассматривало Пригожина как исполнителя определенных поручений. Но когда он решил играть свою собственную политическую роль, стало понятно, что с ним пора разбираться. Он просто перешел определенные пределы".

Федоров уверен, что Пригожин казнен именно за мятеж: "Ни у кого не может возникать сомнений… Логика какая-то в этом есть. Безнаказанность за попытку мятежа может спровоцировать других на аналогичные попытки. Дурной пример заразителен".

Гибель Пригожина - версия

Журналист и политолог Майкл Наки уверен, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин нарушил сделку с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, и после этого его "убрали".

Эксперт уверен, что Путин не мог просто так простить Пригожину мятеж, и два месяца назад они достигли компромисса, согласно которому главарь ЧВК не должен был появляться в информпространстве.

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