Жуткий инцидент в РФ произошел в бассейне пятизвездочного отеля.

В российском городе Астрахань в пятизвездочном отеле посетительницу в бассейне начал засасывать насос. Девушка была не одна, она попросила знакомую сбегать на ресепшн и попросить отключить насос, однако это сделали только спустя 20-30 минут после инцидента.

Пострадавшая сказала, что сначала ее пытался оттащить от насоса тренер, однако не смог это сделать. Видео, в котором девушка рассказала о случившемся, разместил Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам пострадавшей, сначала она почувствовала, что ее стало резко притягивать что-то, и даже не поняла, что произошло.

"…я просто не могу никак оттолкнуться, меня стало засасывать все сильнее и сильнее. Я только успела повернуть голову, все, что я смогла, и крикнуть: "Аня, меня засасывает насос", – сказала девушка.

Пострадавшая поделилась, что сначала пыталась оттолкнуться, но насос срабатывал все сильнее и сильнее.

"Я сказала: "Аня беги на ресепшн". У меня нарастала истерика и паника", – добавила она.

Читайте также"Тряслась очень сильно": школьница, которую в РФ ударил в лицо охранник ТРК, раскрыла детали скандалаДевушка отметила, что услышала с ресепшина маты, насос не был выключен, но на помощь пришел тренер. Тренер пытался оттащить ее от насоса, но не смог.

"...Мужчина в джинсах, не знаю, кто он, смеялся и говорил: "Ты не умрешь, чего ты плачешь"... Казалось, что живот уже разрывается…", – поделилась пострадавшая.

Потом насос выключили, однако девушка не освободилась.

"Видимо, сработал вакуум, и двое взрослых мужиков меня не могли отцепить оттуда…", – пожаловалась она.

Астрахань входит в перечень исторических городов РФ. Город является административным центром Астраханской области.

Напомним, в январе прошлого года в России в новосибирском аквапарке "Аквамир" произошла трагедия – 16-летний парень застрял в бассейне, наглотался воды, а потом скончался в больнице.

Автор: Екатерина Присяжнюк