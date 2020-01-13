Застрял в бассейне: в российском аквапарке захлебнулся подросток

В бассейне нога 16-летнего юноши застряла в металлической конструкции, в результате чего он начал тонуть и захлебнулся.

Шестнадцатилетний юноша умер в больнице после того, как застрял в бассейне и наглотался воды в новосибирском аквапарке «Аквамир».

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Об этом РИА Новости рассказал представитель регионального Минздрава.

Инцидент произошел еще 8 января. Юноша из Кемерова отдыхал в аквапарке с родителями. Во время посещения бассейна его нога застряла в металлической конструкции, в результате чего он начал тонуть и захлебнулся. Его реанимировали на месте и госпитализировали в тяжелом состоянии.

После поступления в реанимацию подросток находился на искусственной вентиляции легких и в сознание не приходил. Смерть наступила в понедельник, 13 января, в 3:00 по местному времени

Следственный комитет РФ возбудило дело по статье 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей»).

Как сообщал УНИАН, на территории центрального офиса Службы внешней разведки России в бассейне утонул 8-летний ребенок.