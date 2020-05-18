В России нарушитель самоизоляции убежал от пятерых правоохранителей и покорил сеть (видео)
15:41, 18 мая 2020Русский міръ
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Молодой человек ловко пробежал круг, минуя шестерых правоохранителей, и скрылся в здании обсерватора.
Инцидент случился в Сочи / скриншот из видео
В России нарушитель самоизоляции убежал от пятерых правоохрантилей и покорил сеть.
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Видеозапись очевидцев опубликовали в понедельник, 18 мая, местные СМИ, передает «КМВ Новости».
Молодой человек в нарушение самоизоляции вышел из подъезда гостиничного комплекса «Бархатные сезоны», где организован обсерватор для карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Это привлекло внимание сотрудников Росгвардии, которые попытались его поймать. Однако он смог ловко пробежать круг, минуя шестерых правоохранителей, и скрыться в здании обсерватора.
Как сообщал УНИАН, известная советская и российская актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на коронавирус.
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