Известная советская актриса сбежала из больницы после теста на COVID-19

У 73-летней артистки наблюдались температура и сильный кашель.

Известная советская и российская актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на коронавирус.

Об этом сообщает телеканал НТВ.

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У 73-летней артистки наблюдались температура и сильный кашель, в связи с чем врачи заподозрили заражение COVID-19. Однако Васильева, не дождавшись результатов, покинула клинику. Теперь ей грозит штраф.

Звезда объяснила свой поступок тем, что боялась подхватить вирус в медицинском учреждении.

«Я врачей очень давно не видела, потому что я сама себе врач уже давно и у меня все в порядке. Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что», — сказала актриса.

Как сообщал УНИАН, звезда "Орла и решки" Мария Ивакова заявила, что ее тесты на COVID-19 оказались положительными.

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