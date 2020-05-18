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Известная советская актриса сбежала из больницы после теста на COVID-19

14:23, 18 мая 2020
Звезды
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Татьяне Васильевой грозит штраф / zondnews.ru

Об этом сообщает телеканал НТВ.

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У 73-летней артистки наблюдались температура и сильный кашель, в связи с чем врачи заподозрили заражение COVID-19. Однако Васильева, не дождавшись результатов, покинула клинику. Теперь ей грозит штраф.

Звезда объяснила свой поступок тем, что боялась подхватить вирус в медицинском учреждении.

«Я врачей очень давно не видела, потому что я сама себе врач уже давно и у меня все в порядке. Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что», — сказала актриса.

Как сообщал УНИАН, звезда "Орла и решки" Мария Ивакова заявила, что ее тесты на COVID-19 оказались положительными.

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Теги: #коронавирус