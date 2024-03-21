Погибли трое членов экипажа, еще четверо - в больнице.

Российские военные ударили ракетой по своему траулеру "Капитан Лобанов" во время учений Балтийского флота. Вторая ракета упала в рыболовные сети неподалеку.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь" со ссылкой на родственника члена экипажа. По его словам, ракета упала на рубку капитана рыболовецкого траулера, ее просто снесло. В результате удара погибли трое членов экипажа, еще четверо получили ранения.

По данным источника, выжившие находятся в госпитале Пионерска, один из пострадавших - в тяжелом состоянии. Их уже допросили сотрудники Федеральной службы безопаности, призвав "не распространяться" о случившемся.

Что говорят в России об инциденте:

Во вторник, 19 марта, пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что на борту траулера "Капитан Лобанов" в Балтийском море произоишел пожар.

Россияне заявили, что в больницу попали четыре человека, еще один погиб во время пожара. Сам траулер буксируют в порт Калининграда.

По данным российских СМИ, на борту было семь человек, трое из них погибли. Днем на судне, которое следовало в Балтийск, "раздался хлопок и возник пожар".

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