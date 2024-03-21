Российские военные ударили ракетой по своему траулеру "Капитан Лобанов" во время учений Балтийского флота. Вторая ракета упала в рыболовные сети неподалеку.
Об этом сообщает российский телеканал "Дождь" со ссылкой на родственника члена экипажа. По его словам, ракета упала на рубку капитана рыболовецкого траулера, ее просто снесло. В результате удара погибли трое членов экипажа, еще четверо получили ранения.
По данным источника, выжившие находятся в госпитале Пионерска, один из пострадавших - в тяжелом состоянии. Их уже допросили сотрудники Федеральной службы безопаности, призвав "не распространяться" о случившемся.
Что говорят в России об инциденте:
Во вторник, 19 марта, пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что на борту траулера "Капитан Лобанов" в Балтийском море произоишел пожар.
Россияне заявили, что в больницу попали четыре человека, еще один погиб во время пожара. Сам траулер буксируют в порт Калининграда.
По данным российских СМИ, на борту было семь человек, трое из них погибли. Днем на судне, которое следовало в Балтийск, "раздался хлопок и возник пожар".