Балтийский флот фактически потерял три больших десантных корабля и свою морскую пехоту, которых командировали в Украину.

Балтийский флот России больше не способен проводить масштабные десантные операции из-за своих потерь на войне в Украине. К такому выводу пришли эксперты авторитетного разведывательно-аналитического центра Rochan Consulting.

В своем аналитическом отчете центр изложил основные выводы из военно-морских учений "Морской щит 2023", которые Россия устроила в Балтийском море. По словам Минобороны России, в маневрах задействовали более 30 военных кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 самолетов и около 6 тысяч военнослужащих.

Примечательно, что учения проходили в то же время, когда НАТО проводило собственные маневры в Балтийском море. И все это происходило в момент худших отношений между Россией и странами-членами НАТО за последние десятилетия.

Видео дня

В Rochan Consulting отмечают, что война в Украине негативно отразилась на потенциале Балтийского флота России. Три больших десантных корабля из его состава были отправлены в Черное море накануне вторжения в Украину, и теперь они там застряли, ведь через закрытые Турцией проливы вывести их обратно невозможно.

"Точно так же 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота понесла тяжелые потери в войне, что значительно снизило способность флота проецировать силу", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, военно-морские учения по замыслу Кремля должны были продемонстрировать способность России противостоять силам НАТО в регионе. Но в итоге они лишь подтвердили, что Балтийский флот потерял способность вести широкомасштабную наступательную десантную операцию из-за участия в войне в Украине его десантных кораблей и морской пехоты.

Российские потери Украине

Как писал УНИАН, в целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 276 тысяч своих солдат. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали около 400 захватчиков. Также огромными являются потери агрессора в военной технике.

В последние месяцы у России начались еще и большие проблемы на море. Одной из последних болезненных потерь стало уничтожение большого десантного корабля "Минск" прямо в сухом доке севастопольского судоремонтного завода.

Вас также могут заинтересовать новости: