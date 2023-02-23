В разведке заявили, что люди, которые идут на сотрудничество с Киевом, думают о своем нормальном существовании в будущем.

Ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина сотрудничает с Главным управлением разведки Украины. Эту информацию в интервью "УП" подтвердил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

При этом он не стал называть ни фамилий, ни количества таких агентов ГУР в окружении главы РФ.

"Поскольку ситуация в Российской Федерации на самом деле ухудшается с каждым днем, то находить людей, которые идут на сотрудничество, каждый день становится все легче", — утверждает Буданов.

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По его словам, люди, которые соглашаются на сотрудничество, думают о своем нормальном существовании в будущем. При этом он ответил на вопрос, какая гарантия того, что эти агенты не обманывают украинскую сторону:

"Ну, это же очень легко проверяется. Мы верим не словам, а лишь фактам. Если человек говорит, что завтра пойдет дождь, а дождь не пошел. Но он говорит: "Ошибся, вот послезавтра точно будет". А послезавтра он тоже не ушел. Возможно, он ошибся, но в таком случае, будет ли доверие такому человеку? Нет, не будет. Это аллегорический ответ на ваш запрос".

Развал в окружении Путина

Раньше сообщалось, что в Кремле идет противостояние между двумя лагерями — Пригожина с Суровикиным и Шойгу с Герасимовым. Причем Путин начал поддерживать последних.

В Офисе президента Украины заявляют, что Россия "трещит по швам", начался системный процесс дезинтеграции.

Напомним, о возможном перевороте в России и свержении Путина и его убийстве многие эксперты говорят уже давно.

Ранее экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарев заявлял что если вместо президента России Владимира Путина к власти придет его конституционный преемник, премьер-министр Михаил Мишустин, то он будет пытаться остановить боевые действия в Украине.

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