Эксперт уверен, что заявления Кадырова об возможной отставке прямо связаны с провалом "спецоперации" РФ в Украине.

Одиозного главу Чечни Рамзана Кадырова нельзя просто так отправить в отставку - у него выборная должность, должно пройти голосование и специальная процедура, по которой законодательный орган в Чечне должен снять с него полномочия президента субъекта федерации. Поэтому в большей степени все его заявления о якобы отставке - это разглагольствование.

Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Олег Жданов в эфире телемарафона FREEДОМ.

"В каждой шутке есть доля шутки. Я так понимаю, что Кадыров ищет пути отступления: либо примкнуть ближе к кремлевским стенам и найти там себе защиту, либо вообще куда-то уехать за пределы РФ, чтобы дальше, как он говорит, провести остаток дней своих на пенсии", - предположил Жданов.

Эксперт уверен, что заявления Кадырова об возможной отставке прямо связаны с провалом "спецоперации" РФ в Украине.

"Кадыров не глупый человек, он же был полевым командиром и воевал с российскими войсками. Он прекрасно понимает их состояние и возможности. На сегодня те представители Росгвардии, которые проходят службу в Чечне и их почему-то все считают "кадыровскими боевиками" - нет, это солдаты Росгвардии. Там вольнонаемного войска вне закона нет, Россия такие вещи не допускает. Но вот эти его подчиненные ему докладывают, что реально происходит на местности, они ж тоже это видят здесь. Кадыров прекрасно понимает ситуацию, в которой оказались ВС России в Украине на сегодняшний день", - уверен Жданов.

Вместе с тем, по его словам, слухи о том, что Кадыров может получить должность в Росгвардии, гипотетически можно допустить.

"На мой взгляд, это было бы крайне проблематично, потому что я не знаю, на сколько в самой России Кадыров пользуется популярностью. Он у них страшилка! Когда для обычного россиянина звучит слово "кадыров", у него дрожь в коленках начинается. Они сделали из Кадырова такой страшный мем, которым пугают всю РФ. А вот стать заместителем Золотова (главы Росгвардии Виктора Золотова - УНИАН), как по некоторым слухам говорят, на мой взгляд, это вообще не реальные вещи! Потому что у Золотова с Кадыровым личный конфликт", - отметил Жданов.

Кроме того, по словам эксперта, сами "кадыровцы" - это бойцы Росгвардии, но у них нет задачи воевать "на передке".

"Вот именно они и мародерили. Регулярные войска РФ шли вперед и участвовали в боевых действиях, а у "кадыровцев" за их спиной была задача создавать правоохранительную систему, создавать комендантскую службу. Фактически они те, кто должен обеспечивать удержание оккупированной территории. Но они занимались мародерством, зверствами в силу своей ментальности. А заодно еще и грабили своих же, которые вывозили награбленное: "грабь награбленное" - вот по такому принципу действовали "кадыровцы" в тылу российских войск. Сейчас они так же и занимаются этой работой. На передовой, на сколько я знаю, представлен только спецназ Росгвардии и добровольцы, которые подписали контракт для участия в боевых действиях. А "кадыровцы" - чем дальше от фронта, тем ближе к кухне: они сейчас "делят" сферы влияния в Мариуполе, организовываю в районе Мелитополя и Бердянска комендатуры, и там же они снимают свои тик-токи - где нет наших войск и нет никакой опасности для них", - отметил Жданов.

"Отставка" Кадырова: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, где сообщил, что собирается в "бессрочный и долгий отпуск". Он сказал, что его время на посту главы Чечни "пришло".

Позже росСМИ сообщили. что Кадыров может занять руководящую должность в Росгвардии.

Как писал УНИАН, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жители Чечни недовольны тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и погибать на "чужой" войне двух христианских народов.

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