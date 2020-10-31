Мужчины познакомились на остановке общественного транспорта и решили вместе выпить.

В Екатеринбурге полиция задержала 38-летнего россиянина, работавшего на стройке крановщиком, подозреваемого в изнасиловании ранее судимого 32-летнего мужчины.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, мужчины познакомились на остановке общественного транспорта и решили вместе выпить. Вскоре они продолжили выпивать в доме одного из них. Утром ранее судимый за изнасилование, грабеж и кражу 32-летний гость проснулся из-за того, что хозяин начал его насиловать.

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После случившегося потерпевший обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего»).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему грозит от трех до шести лет колонии.

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Автор: УНИАН